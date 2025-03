Crollo abitazione a Roscigno Vecchia: emergono numerose nuove criticità riscontrate dai Vigili del Fuoco

Dopo il nuovo crollo di un’abitazione a Roscigno Vecchia e all’indomani degli appelli lanciati dal presidente della Pro Loco Franco Palmieri e dal sindaco di Roscigno Pino Palmieri, si è svolta una prima ispezione. Il primo cittadino accompagnato dai responsabili dell’Ufficio Tecnico e dai Vigili del Fuoco, ha effettuato un sopralluogo congiunto in diverse aree del Comune.

Alla luce del triste episodio che ha visto il crollo di una delle abitazioni proprio a ridosso della piazza principale del borgo, Piazza Nicotera, la Pro Loco aveva chiesto interventi immediati, sottolineando la necessità di una sinergia tra istituzioni e cittadini mentre il sindaco si era detto determinato a tutelare e valorizzare il borgo storico, con l’obiettivo di restituire a Roscigno Vecchia dignità e futuro .

Durante l’ispezione sono state riscontrate numerose criticità. In particolare, è emersa la necessità di prendere provvedimenti urgenti per tutelare la sicurezza di cittadini e beni, con la possibilità di interventi straordinari per evitare rischi futuri.

Intanto con una nota di amara ironia il Primo Cittadino Palmieri commenta “Mentre il medico studia, il malato muore”.