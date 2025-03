Le Terre del Bussento alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli

Dopo il successo riscosso alla Bit di Milano e a Casa Sanremo, le Terre del Bussento approdano alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, un appuntamento fondamentale nel panorama turistico internazionale. Con il patrocinio dei comuni di Sapri, Tortorella e Morigerati, la partecipazione alla fiera rappresenta una vetrina strategica per promuovere le meraviglie naturali, culturali e storiche dell’affascinante area a sud della provincia di Salerno.

La presenza in fiera è anche l’occasione per distribuire il magazine “Terre del Bussento Paesaggio Culturale, Storia Natura Cibo”, che, in italiano e in inglese, racconta le specificità del territorio, proponendo una lettura a 360 gradi tra le tradizioni locali, la bellezza del paesaggio e la gastronomia tipica. A catturare le attenzioni del pubblico poi le immagini di Gennaro Falabella, che accompagnano i visitatori in un vero e proprio viaggio visivo nei luoghi.

Alla fiera sono presenti il presidente dell’associazione Terre del Bussento Matteo Martino e il vicepresidente Pietro Scaldaferri. «Questa presenza rappresenta un’opportunità fondamentale per promuovere le bellezze naturali, culturali e storiche del territorio, – ha spiegato il presidente Martino – rafforzando la sua visibilità nel panorama turistico nazionale e internazionale. L’iniziativa mira a valorizzare le risorse locali, attrarre visitatori e stimolare lo sviluppo economico attraverso il turismo sostenibile».

La BMT si conferma così come una piattaforma ideale per fare rete, creare opportunità di collaborazione e promuovere le eccellenze locali, mettendo in evidenza il potenziale turistico delle Terre del Bussento.