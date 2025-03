Al via “Università svelate 2025”: mostre, cinema, libri e tetro per valorizzare gli atenei della Basilicata

Il 19 marzo prenderà il via una due giorni di iniziative a Potenza e Matera nell’ambito del progetto “Università Svelate 2025”, promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) allo scopo di dischiudere le realtà universitarie al territorio e sottolinearne il ruolo strategico per lo sviluppo del Paese. Quest’anno, in collaborazione con ANCI, l’Ateneo della Basilicata partecipa con un programma ricchissimo di iniziative aperte al pubblico.



Istituita per evidenziare il ruolo propulsivo che le Università rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale, la Giornata Nazionale delle Università (20 marzo), quest’anno è dedicata alle città universitarie, quali luoghi privilegiati dell’interazione sinergica tra Università e territori.

Di qui la collaborazione con ANCI, per rendere le città sempre più funzionali e attrattive a beneficio non solo della comunità studentesca, ma anche della popolazione urbana di cui esse sono parte.

“Università Svelate 2025” sottolinea, dunque, e rilancia l’impegno delle università e dei comuni attraverso iniziative, aperte al pubblico esterno, di valorizzazione del patrimonio storico e artistico degli atenei, visite guidate, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, conferenze, sottoscrizioni di accordi con gli attori territoriali.

“L’Università della Basilicata ha aderito organizzando svariati eventi distribuiti su più giorni – dichiara il Prorettore al Public Engagement dell’Università, prof. Donato Verrastro – “coinvolgendo ANCI, il Comune di Potenza, il Consiglio Regionale della Basilicata, la Deputazione di Storia Patria per la Lucania, il Polo Bibliotecario di Potenza, il Museo Archeologico “D. Adamesteanu” di Potenza, l’ARDSU (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio). Confidiamo che queste iniziative, condivise con i comuni lucani grazie al supporto dell’ANCI, contribuiscano a consolidare il rapporto tra l’Università della Basilicata e gli enti territoriali, al fine di convergere verso azioni congiunte che puntino alla valorizzazione, alla crescita e alla promozione del contesto lucano e delle comunità che lo abitano”.



Si comincia il 18 marzo, ore 11.00, Aula Multimediale POLiS, Campus di Macchia Romana – Potenza con la Riunione della quarta Commissione consiliare permanente del Comune di Potenza, alla presenza del Magnifico Rettore, del Direttore generale, del Prorettore al Public Engagement, di alcune rappresentanze degli organi accademici e del Consiglio degli studenti.

Si proseguirà il 19 per l’intera giornata e il 20 con seminari, cineforum e presentazioni di volumi aperti al pubblico anche extra accademico.