Contrasto ai furti nel Vallo di Diano: operativa la Squadra di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli

Dalla scorsa settimana, nel Vallo di Diano, è operativa una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, specializzata nel controllo del territorio e nel contrasto alla criminalità predatoria. L’invio della S.I.O. è stato disposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in coordinamento con la Prefettura di Salerno.

Queste unità specializzate, impiegate per il controllo straordinario del territorio, supportano i Carabinieri delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, già attivi nel contrasto ai gruppi criminali dediti ai furti in abitazione. L’obiettivo principale è intensificare la vigilanza nella vasta area a sud di Salerno, monitorando il traffico veicolare e le persone sospette.

Durante le operazioni, sono stati controllati 5 esercizi pubblici, 72 veicoli, identificate 101 persone e comminate numerose sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Per garantire l’efficacia delle operazioni, i Carabinieri chiedono la collaborazione dei cittadini: ogni segnalazione tempestiva di persone o veicoli sospetti, così come di furti o tentativi, al numero di emergenza 112, contribuirà a un intervento rapido e mirato delle squadre specializzate, potenziando i piani operativi per intercettare potenziali sospetti in entrata o in fuga dalla zona.