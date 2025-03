Elezioni per la Presidenza della Provincia Salerno: Vincenzo Napoli e Giuseppe Rinaldi i candidati

Nessun colpo di scena in vista delle elezioni per la presidenza della Provincia, con due candidature attese negli uffici di Palazzo Sant’Agostino. Il centrosinistra ha scelto il nome di Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno ed esponente del Partito Democratico, mentre il centrodestra si presenta con Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana e dirigente di Fratelli d’Italia.

Il vincitore delle elezioni sarà il successore di Franco Alfieri, che, coinvolto in un’inchiesta giudiziaria lo scorso 3 ottobre e dopo una permanenza in carcere, si trova attualmente agli arresti domiciliari. Il candidato sconfitto, inoltre, non avrà diritto a un seggio da consigliere provinciale.