Giornate FAI di Primavera a Salerno: presentati gli appuntamenti in programma

Nella mattinata di Martedì 18 Marzo, la Delegazione FAI di Salerno ha tenuto una conferenza stampa presso la sua sede, situata in via Porta Catena 50, per presentare la 33^ edizione delle Giornate FAI di Primavera. Questo evento annuale, previsto per il prossimo fine settimana 22-23 Marzo, coinvolgerà centinaia di luoghi d’arte e cultura in tutta Italia e rappresenta un’opportunità unica per scoprire e valorizzare il patrimonio storico e artistico del nostro territorio.

Durante la conferenza stampa, sono stati svelati tutti i dettagli di questa edizione, che prevede aperture straordinarie e visite guidate in alcuni dei luoghi più significativi della provincia di Salerno, generalmente non accessibili al pubblico. Le Giornate FAI di Primavera sono un appuntamento imperdibile per gli appassionati di arte, storia e cultura, ma anche per chi desidera riscoprire la bellezza dei luoghi della propria città o regione.

L’incontro, a cui parteciperanno i rappresentanti della Delegazione FAI di Salerno, offrirà anche l’occasione di conoscere meglio il ruolo della Fondazione nel preservare e promuovere il patrimonio culturale italiano. L’invito è aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere più da vicino le iniziative FAI e a partecipare attivamente alla promozione della cultura e della bellezza del nostro paese.