Lo spettacolo “Mi ricordo…” in scena a Potenza il 29 marzo con il sostegno della Banca Monte Pruno e Sinergie Lucane

La valorizzazione dei talenti locali passa anche attraverso la cultura e, in particolare, il teatro. Con questo spirito, la Banca Monte Pruno e l’associazione culturale Sinergie Lucane uniscono le forze per sostenere lo spettacolo “Mi Ricordo…”, che andrà in scena sabato 29 marzo presso Il Piccolo Teatro – CESAM di Potenza.

“Siamo orgogliosi di affiancare iniziative che mettono in luce le capacità artistiche del nostro territorio – dichiara il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico – perché crediamo fortemente, da sempre, nel valore della cultura come strumento di crescita, condivisione e identità.”

Anche la Presidente di Sinergie Lucane, Paola Faggiano, esprime entusiasmo: “È un grande piacere ospitare uno spettacolo tanto coinvolgente, capace di unire emozione, memoria e musica, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e ricca di significato.”

“Mi Ricordo…” è un viaggio emozionante tra oggetti, cinema, musica e teatro, con la partecipazione di Franco Antonazzo e Luigi Biscotti, che saranno accompagnati da talentuosi musicisti e maestri. Inoltre, il coro “Amici della Musica”, diretto dalla Maestra Viviana Palladino, arricchirà ulteriormente l’esperienza artistica.

L’evento inizierà con l’ingresso alle 20:30 e il sipario che si alzerà alle 21:00. L’ingresso è a contributo volontario, con il ricavato che sarà devoluto all’associazione “Le bolle di sapone”, impegnata in attività sociali e culturali.

I biglietti sono disponibili presso Il Piccolo Teatro – CESAM di Potenza, tramite gli organizzatori o Sinergie Lucane. Un’occasione imperdibile per vivere la cultura e sostenere una causa importante per la comunità.