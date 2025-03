“Mi Ricordo…”: musica, teatro e nostalgia in scena a Potenza

La magia del teatro, la potenza della musica e il piacere dei ricordi si sono incontrati nello spettacolo “Mi Ricordo…”, andato in scena sabato scorso, 29 marzo, presso Il Piccolo Teatro – CESAM di Potenza. Un evento che è nato dalla collaborazione tra Banca Monte Pruno e l’associazione culturale Sinergie Lucane, unite nel comune obiettivo di promuovere la cultura e il sociale.

L’evento, si è distinto non solo per la qualità artistica ma anche per il suo forte valore solidale. L’ingresso era a contributo volontario e il ricavato è stato devoluto all’associazione “Le bolle di sapone”, impegnata in numerose attività sociali e culturali a sostegno delle famiglie con bambini con disabilità.

Dopo il grande successo dello spettacolo, che un anno fa ha registrato il tutto esaurito e ottenuto una standing ovation presso l’auditorium “G. Amabile” di Sant’Arsenio, “Mi Ricordo…” ha emozionato ancora una volta il pubblico. Lo spettacolo, un viaggio tra oggetti, cinema, musica e teatro, ha visto protagonisti gli attori Luigi Biscotti e Franco Antonazzo, affiancati da un cast di musicisti di grande prestigio: Giosi Cincotti al pianoforte, tastiere e direzione musicale, Mariano Caiano alla voce e percussioni, Alfonso D’Avino alle chitarre, Francesco Pecora al basso e Rocco Romano alla batteria. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, il Coro Amici della Musica di Sant’Arsenio, diretto dalla Maestra Viviana Palladino.

“Mi Ricordo…” non è stato solo uno spettacolo, ma un’esperienza coinvolgente che ha portato il pubblico a cantare insieme e a rivivere i tempi passati con entusiasmo. Attraverso oggetti iconici come il telefono e la televisione, fino alle sigle storiche dei cartoni animati e dei telefilm, lo spettacolo ha saputo intrattenere e far riflettere, regalando momenti di pura allegria e condivisione.

Sul palco, un ensemble di circa 50 persone ha portato in scena un’opera corale che ha fatto divertire il pubblico, creando un’atmosfera unica.

Il progetto è stato fortemente sostenuto dalla Fondazione Monte Pruno, dal Circolo Banca Monte Pruno e dall’associazione culturale Sinergie Lucane, che con il loro impegno confermano l’importanza della cultura come strumento di crescita e condivisione.

“Mi Ricordo…” è stata un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalle emozioni, cantare insieme e riscoprire il piacere di ricordare i bei momenti del passato, in una serata speciale e coinvolgente.