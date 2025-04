Il Questore di Potenza emette 2 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive

Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Potenza, Giuseppe Ferrari, ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6 della Legge 401/89, nei confronti di tifosi della Cavese. I provvedimenti sono stati adottati a seguito di un episodio verificatosi durante l’incontro di calcio tra Az Picerno e Cavese, valido per il campionato di serie “C” 2024/2025, disputatosi il 5 ottobre 2024 presso lo stadio Comunale “Curcio” di Picerno.

In quel contesto, con ordinanza Prefettizia, era stato vietato ai tifosi della Cavese, residenti nel salernitano, di acquistare i biglietti per l’incontro. Tuttavia, poco prima dell’inizio della partita, il personale della D.I.G.O.S. e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza ha identificato due soggetti che, pur dichiarando di essere residenti a Napoli, si trovavano in una zona della stadio riservata alla tifoseria picernese, tentando di assistere all’incontro. In seguito, i due hanno fornito ulteriori documenti d’identità che hanno rivelato la loro effettiva residenza a Cava dei Tirreni.

A seguito delle verifiche, i due tifosi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’ordinanza prefettizia e, a conclusione delle indagini, è stato loro inibito l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale per una durata rispettivamente di 6 e 7 anni. Inoltre, è stata loro imposta la prescrizione dell’obbligo di firma per 5 anni, convalidato dall’Autorità Giudiziaria il 21 marzo 2025.