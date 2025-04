Senatori e deputati in visita a Varenne, ospite a Eboli

Nel giro di incontri programmati in provincia di Salerno per martedì 1 aprile, la delegazione della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, presieduta dal deputato Jacopo Morrone, ha fatto una brevissima tappa nella struttura di Eboli che ospita da qualche giorno ‘Varenne’, il trottatore italiano più forte e famoso al mondo, ormai in pensione visto che compirà trenta anni a maggio. Il presidente Morrone ha ringraziato a nome della delegazione il proprietario dell’impianto Dario De Angelis che ha consentito in via del tutto eccezionale questo incontro ‘speciale’ col cavallo considerato unico nell’ippica mondiale