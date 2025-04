Sospensione Ferroviaria Potenza-Salerno: un incontro tra Regione Basilicata e Trenitalia per risolvere le numerose criticità

In seguito ai disagi segnalati dai viaggiatori sui bus navetta sostitutivi del collegamento ferroviario Potenza-Battipaglia, sospeso fino al 30 giugno per lavori di adeguamento della linea, la Regione Basilicata ha convocato Trenitalia per risolvere le criticità emerse. L’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe, ha dichiarato: “Stiamo prestando la massima attenzione alle necessità dei lucani, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e ridurre i disagi.”

Pepe ha spiegato che un guasto accidentale verificatosi lunedì scorso ha causato il disservizio su uno dei bus navetta da Salerno. Per ovviare a tale inconveniente, è stato deciso di ripristinare le corse con autobus di maggiore capacità e con tempi di percorrenza più rapidi. A partire dal 3 aprile, infatti, verrà attivato un collegamento diretto e veloce in bus da Potenza a Salerno, con partenza da Potenza Centrale alle 7.40 e arrivo a Salerno alle 9, per consentire il proseguimento del viaggio con il Frecciarossa 9514. La corsa di ritorno partirà da Salerno alle 21, in corrispondenza con il Frecciarossa 9547, con arrivo a Potenza alle 22.20.

Inoltre, i nuovi collegamenti diretti saranno disponibili sui sistemi di vendita Trenitalia a partire dal 6 aprile, con un biglietto combinato bus-treno per le destinazioni oltre Salerno. Fino a tale data, i viaggiatori potranno utilizzare i bus sostitutivi acquistando i biglietti separatamente per il percorso Potenza-Salerno e per la prosecuzione del viaggio in treno.

Pepe ha aggiunto che, nonostante i disagi causati dalla sospensione temporanea del traffico ferroviario, l’investimento in infrastrutture da parte di Rfi e Trenitalia porterà a linee più efficienti nelle prossime settimane, migliorando la mobilità per i lucani e soddisfacendo meglio le loro esigenze.