Tentato furto in un’abitazione a Sassano: messi in fuga dall’allarme

Il fenomeno dei furti in abitazione, che sta dilagando nel Vallo di Diano negli ultimi mesi, sembra proprio non volersi arrestare. Ieri sera, verso le 22:00, è stato infatti tentato un nuovo colpo in via Ascolese, nel comune di Sassano. I ladri, o il ladro, hanno tentato di introdursi in una casa cercando di forzare una tapparella per aprirla. La manomissione ha fatto però fortunatamente scattare l’allarme che ha messo subito in fuga i malviventi prima che potessero introdursi all’interno.

I proprietari, una coppia, che si trovavano nell’abitazione al momento dell’accaduto, hanno tentato di avvistare i malviventi senza successo. Hanno poi prontamente allertato le forze dell’ordine.