Tifosi violenti in occasione di Potenza-Avellino: Daspo per due avellinesi

Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Potenza ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo.) nei confronti di due tifosi avellinesi, in seguito agli incidenti avvenuti al termine dell’incontro di calcio Potenza – Avellino, valido per il campionato 2024/2025 di serie “C”, disputato lo scorso 10 novembre 2024 presso lo stadio Comunale “Viviani”.

Le indagini condotte dalla D.I.G.O.S. e dalla Polizia Scientifica della Questura di Potenza, supportate dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza esterne all’impianto sportivo, hanno permesso di identificare i due tifosi coinvolti nei disordini. Il primo è stato filmato mentre lanciava un petardo all’interno del piazzale dell’Università di Basilicata, dove si trovavano diverse persone. Il secondo, invece, è stato ripreso mentre brandiva un tubo di plastica come un bastone.

A seguito di questi episodi, ai due tifosi è stato vietato l’accesso a tutti gli impianti sportivi italiani per un periodo di 18 mesi e 1 anno, in relazione alla gravità degli atti compiuti. Il provvedimento include tutte le competizioni nazionali e internazionali, come gli incontri di serie A, B, C, i campionati regionali, e le competizioni europee, tra cui la Champions League, Europa League e Conference League, nonché tutte le aree circostanti gli stadi durante le gare.