Vergilius già operativo da Eboli verso Salerno. A breve lungo tutta l’A2 “salernitana”

Vergilius è un avanzato sistema di rilevamento della velocità, superando le capacità del tutor tradizionale. Oltre a calcolare la velocità media dei veicoli lungo un tratto stradale, è capace di determinare anche la velocità istantanea, competenza tipica degli autovelox.

Per quanto concerne l’A2 del Mediterraneo è già attivo, anzi riattivato, da Eboli a Salerno in entrambe le direzioni. Nelle prossime settimane, forse anche nei prossimi giorni, ma ovviamente non ci sarà un avviso ufficiale (rispettare i limiti è sempre obbligatorio a prescindere dall’operatività del sistema di controllo) sarà attivo anche dallo svincolo autostradale di Eboli in giù in entrambe le direzioni.

Sono previsti e in atto piani futuri di sostituire la maggior parte dei sistemi Tutor esistenti.

Vergilius opera con una tolleranza del 5% rispetto ai limiti di velocità vigenti. Ad esempio, su un limite di 110 km/h, è permesso viaggiare fino a 115,5 km/h senza incorrere in sanzioni. Oltre questa soglia, si applicano multe e penalità, incluse la perdita di punti sulla patente o, nei casi più gravi, la sospensione della stessa.