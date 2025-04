Benedizione dei lavoratori e degli attrezzi da lavoro, il primo maggio a Pantano di Teggiano

Pantano di Teggiano si prepara a vivere le celebrazioni in onore di San Giuseppe Operaio, patrono dei lavoratori e modello di virtù cristiana. La comunità locale, guidata dal parroco Don Carmine Tropiano, che insieme al comitato festa, rinnova anche quest’anno la sua profonda fede in un appuntamento molto atteso, che unisce spiritualità, cultura e tradizione popolare.

Le celebrazioni religiose iniziate il 22 aprile con l’inizio della Novena, si concluderanno domani 1° maggio, giornata dedicata al Santo. La giornata di domani si aprirà con la celebrazione della prima messa alle ore 9:30, seguita dalla Messa solenne alle 11:30, al termine della quale si terrà la benedizione dei lavoratori e delle lavoratrici con i loro attrezzi e mezzi da lavoro. Alle 17:30 è prevista un’altra Santa Messa, seguita dalla processione della statua di San Giuseppe lungo le vie principali del borgo: Via Pantano, Via Mezzana II, Via Mezzana III e Via Pantano Grande.

La sera del 1° maggio sarà animata dal concerto dei “Teppisti dei Sogni”, storica band che regalerà emozioni e musica per tutte le età. La conclusione della festa, attesa e amata da tutti, sarà segnata da uno scenografico spettacolo pirotecnico, intorno alle 00:30. In occasione della festività di San Giuseppe Operaio è stata restaurata una statua raffigurante la Madonna che verrà portata in processione e poi riposta nella sua nicchia in parrocchia. L’effige della Madonna è stata restaurata gratuitamente da un fedele.