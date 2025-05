In Basilicata approvato il bilancio del Servizio Sanitario Regionale per il 2025

La giunta regionale della Basilicata ha approvato il bilancio consolidato preventivo per l’anno 2025 del Servizio Sanitario Regionale (Ssr). “Il bilancio consolidato preventivo per il 2025 – ha spiegato l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico – non è solo una previsione economica, ma un piano strategico che definisce obiettivi precisi, misure di razionalizzazione e azioni per il contenimento dei costi, con l’intento di mantenere l’equilibrio di bilancio nel rispetto dei vincoli normativi”.

Latronico ha evidenziato l’importanza di un insieme di azioni che mirano al miglioramento dell’efficacia del sistema, come ad esempio il recupero della mobilità passiva e la razionalizzazione dei ricoveri e dell’assistenza diagnostica. Le principali misure previste dal bilancio includono la razionalizzazione dei costi ( le Direzioni Generali delle aziende sanitarie sono chiamate a realizzare piani di contenimento, puntando a un consolidamento dell’attività assistenziale su scala regionale e al recupero della mobilità passiva, in particolare per i ricoveri ospedalieri e i servizi diagnostici), un programma di investimenti e lavori pubblici mirati al miglioramento delle infrastrutture sanitarie e all’acquisto di beni e servizi essenziali, per garantire la qualità dei servizi erogati ai cittadini. E’ prevista, inoltre, una collaborazione con la Facoltà di Medicina dell’Università di Basilicata, avviata con il Protocollo d’Intesa firmato recentemente, per ottimizzare i servizi e le risorse, rafforzando il legame tra ricerca e assistenza e una particolare attenzione verrà posta sugli acquisti di beni di consumo e servizi, così come sul controllo delle consulenze, per garantire un uso ottimale delle risorse pubbliche.

“La nostra priorità – sottolinea Latronico – è quella di garantire un servizio sanitario di alta qualità senza compromettere l’equilibrio economico. In questo contesto, la collaborazione con le aziende sanitarie e con le istituzioni, come l’Università di Basilicata, è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il bilancio consolidato per il 2025, dunque –ha concluso l’assessore – si inserisce in una visione a lungo termine per la sanità regionale, con l’obiettivo di affrontare le sfide future con una gestione efficace e una pianificazione strategica in grado di rispondere alle esigenze della comunità lucana”.