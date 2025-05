Treni fermi per il terremoto anche a Battipaglia. Al lavoro i volontari della Gopi di Caggiano

Da questo pomeriggio, a causa di una interruzione alla circolazione ferroviaria, diversi treni risultano fermi e numerosi passeggeri si trovano bloccati in stazione a Battipaglia. Si tratta di problemi ferroviari legati alle scosse dei campi flegrei. I Volontari della Pubblica Assistenza GOPI di Caggiano sono presenti sul posto per fornire assistenza e supporto a tutti i viaggiatori in difficoltà: con distribuzione di acqua. supporto logistico e informativo, presenza costante per garantire assistenza umana e concreta

“Il nostro impegno è stare accanto alle persone, soprattutto nei momenti più critici. Un sentito grazie ai Volontari per la loro prontezza e dedizione. Continueremo a monitorare la situazione in stretto contatto con le autorità competenti”.