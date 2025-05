Amerigo Vespucci “la più bella del mondo” approda a Napoli nella sua ultima tappa campana

Dopo venti mesi in mare, trenta Paesi, trentacinque porti e cinque continenti “la più bella del mondo” approda a Napoli per la sua tredicesima tappa del Tour del Mediterraneo.

Dopo la sua breve sosta a Palinuro l’Amerigo Vespucci si è diretta verso Napoli con sosta al Molo Beverello per poter essere ammirata con possibilità di visita da chi è riuscito a prenotarsi in questi giorni per il tour a bordo. Dal 13 al 16 maggio la nave più antica in servizio nella Marina Militare sosterà a Napoli per poi proseguire verso Cagliari.

Ambasciatore del Made in Italy nel mondo il Veliero a Napoli sarà protagonista di tantissime attività, a partire dall’iniziativa “Vespucci incontra Mare Fuori”, condotto da Veronica Maya, con alcuni protagonisti della serie e i rappresentanti della Rai, della casa di produzione Picomedia con il produttore Roberto Sessa e con l’Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante del Comando Logistico della Marina Militare a Napoli.

Il ministero per le Disabilità organizza oggi mercoledì 14 maggio alle ore 19, nell’area centrale del Villaggio IN Italia, una dimostrazione di “Ballo inclusivo” .

Il motto dell’ Amerigo Vespucci, “Non chi comincia ma quel che persevera”, attribuito al celeberrimo scienziato e artista del Rinascimento Leonardo da Vinci, sottolinea l’importanza della perseveranza rispetto all’inizio di un progetto. Costruita e allestita nel Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, è stata varata il 22 febbraio 1931 ed è entrata in servizio come Nave Scuola a giugno dello stesso anno, partendo a luglio per la sua prima campagna addestrativa in Nord Europa.