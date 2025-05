Senise, al via i lavori di messa in sicurezza del viadotto Fortunato sulla SS Sinnica: dopo le deformazioni del manto stradale

Sono iniziati oggi i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza del viadotto Fortunato, situato sulla Strada Statale Sinnica, all’altezza della galleria in prossimità del muro della diga di Monte Cotugno, nel territorio comunale di Senise.

A comunicarlo è l’assessore Francesco Cupparo, da tempo impegnato nel seguire l’evolversi della situazione in costante dialogo con i vertici dell’Anas. I primi interventi riguarderanno la rimozione della terra accumulatasi lungo l’argine della carreggiata, una delle cause che contribuiscono alla fragilità del tratto stradale. L’assessore ha inoltre voluto ringraziare l’assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe per l’attenzione dimostrata sulla vicenda.

L’intervento si rende necessario a seguito dello smottamento di terreno avvenuto a febbraio lungo il pendio di Serra della Pietra, proprio a monte del viadotto. Lo smottamento ha causato un avvallamento del manto stradale, evidente anche osservando la segnaletica orizzontale: le doppie linee bianche risultano infatti deformate.

Nei giorni a seguire un mezzo Anas era intervenuto sul pendio interessato per profilare il terreno e favorire il deflusso delle acque, riducendo il rischio di ulteriori cedimenti. Tuttavia, permangono segnali di preoccupazione, soprattutto all’uscita della galleria, dove si nota una deformazione visibile della sagoma stradale, percepibile anche alla guida, come un piccolo “gradino” nella pavimentazione. Da qui la necessità dei lavori anche con una certa urgenza.