I vicini non la vedono da giorni: 60enne di Bellizzi trovata morta in casa

Una donna di 60 anni è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione a Bellizzi. La 60enne non dava notizie da giorni e i vicini, preoccupati, hanno allertato i soccorsi. Intorno alle 22.00 di ieri i Vigili del Fuoco, intervenuti insieme ai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, hanno forzato la porta d’ingresso della casa e hanno rivenuto il cadavere della donna . Presenti sul posto anche i sanitari del Vopi.

Sembra che la donna sia morta per cause naturali in seguito a un malore improvviso. Intanto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Battipaglia.