Il Vescovo Spinillo torna a Teggiano per i festeggiamenti in onore di San Cono

Hanno preso il via ieri a Teggiano i festeggiamenti in onore di San Cono, Patrono del paese e della Diocesi di Teggiano-Policastro. Si è iniziato con la tradizionale benedizione dei vestiti di San Cono nella Cattedrale di Santa Maria Maggiore. A seguire, sempre in cattedrale, si è tenuta la Santa Messa presieduta da Mons. Angelo Spinillo che in occasione dei 25 anni dalla sua ordinazione episcopale, avvenuta il 13 maggio del 2000, è tornato nella sua prima Diocesi. Un ritorno che il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, ha voluto festeggiare donando a Mons. Spinillo una raffigurazione di San Cono, realizzata da un artigiano locale, e dello stemma del comune.

I festeggiamenti religiosi proseguiranno oggi con la benedizione dei ceri votivi, i Vespri Solenni presieduti da Mons. Alfonso Raimo, vescovo ausiliare di Salerno, e la processione della reliquia di San Cono con la benedizione dei campi. Questa sera, invece, è atteso il concerto musicale “Metaverso Napoletano” con Romolo Bianco. Le celebrazioni si concluderanno il 3 giugno con i festeggiamenti solenni in onore del Santo.