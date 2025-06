Auto rubate smontate e gettate nei dirupi a Cava e Pellezzano: rimosse dopo segnalazione dell’Aisa di Salerno

Nei mesi scorsi, un’operazione delle Guardie Zoofile AISA Salerno ha portato alla scoperta di un’attività illecita nei territori di Cava de’ Tirreni e Pellezzano, dove erano state abbandonate carcasse di auto rubate, smontate e gettate in zone impervie per sfuggire ai controlli.

La scoperta era avvenuta durante un’attività di monitoraggio ambientale per individuare discariche abusive di rifiuti pericolosi. In località Croce, a Cava de’ Tirreni, quattro veicoli, ridotti a pezzi, erano stati rinvenuti in un dirupo. Grazie ad alcuni documenti ancora presenti nei mezzi, è stato possibile accertare che si trattava di auto rubate nel Napoletano.

Una situazione analoga era stata riscontrata anche lungo la SP129, nel comune di Pellezzano, dove altre carcasse erano state abbandonate tra i rifiuti. L’AISA aveva inoltrato una dettagliata segnalazione all’Autorità giudiziaria e agli enti competenti, contribuendo ad avviare le operazioni di rimozione e bonifica.

Le auto sono state completamente recuperate e smaltite, mentre nelle aree interessate è stata predisposta la recinzione per prevenire ulteriori sversamenti. L’AISA ha ribadito il proprio impegno a tutela dell’ambiente e contro l’abbandono illecito di rifiuti su tutto il territorio provinciale.