Stellantis, accordo raggiunto sul rinnovo del contratto: aumenti in tre tranche

Raggiunto oggi l’accordo sul rinnovo del biennio economico 2025-2026 del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro che coinvolge circa 60.000 dipendenti dei gruppi Stellantis, CNH, Ferrari e Iveco. Le trattative si sono concluse nella sede dell’Unione degli Industriali di Torino con la firma di un’intesa che prevede aumenti mensili tra i 125 e i 165 euro a seconda dell’inquadramento professionale.

Gli aumenti saranno distribuiti in tre tranche, a partire da giugno. Previsti anche 480 euro complessivi a titolo di “vacanza contrattuale”, suddivisi tra giugno 2025 e aprile 2026.

I sindacati esprimono soddisfazione: “Un risultato concreto in un momento ancora critico per il settore – commenta Gerardo Evangelista (Fim Cisl Basilicata) –. Per Melfi rappresenta una boccata d’ossigeno per salari e indotto.”

Anche Uilm e Fismic parlano di un’intesa importante, utile a rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori e a dare un segnale di fiducia per il futuro dell’automotive in Italia.