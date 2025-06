La violenta grandinata sul Vallo di Diano: si pensa allo stato di calamità naturale

La fortissima grandinata di ieri si è abbattuta su tutto il territorio del Vallo di Diano con alcune comuni più colpiti come Caggiano, Sala Consilina, Padula e Sassano, soprattutto nella frazione di Silla.

Ingenti i danni alle culture. Tantissime le auto danneggiate a Caggiano. Lo rende noto in un post il Comune guidato da Modesto Lamattina. “L’amministrazione comunale sta valutando la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale”. Ha fatto sapere il primo cittadino.

Intere coltivazioni distrutte, con Coldiretti che si è già attivata per i risarcimenti. La grandinata si “spostata” con rapidità, la stessa dei venti che hanno soffiato nell’area e colpito le aree valdianesi per circa dieci minuti, non di più, ma causando enormi danni anche alle abitazioni con tetti scoperchiati, ai fili dell’elettricità, e soprattutto alle auto.

A Sala Consilina un’auto è andata fuori strada e si è ribaltata, per fortuna con poche conseguenze per il conducente.