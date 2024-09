Altro intervento salva vita, a una donna di Caggiano, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia di Polla

Ancora un importante intervento da parte del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale “Luigi Curto” Polla. Un segno, l’ennesimo, di quanto sia importante il nosocomio e la sanità di prossimità in questo momento così delicato per la struttura ospedaliera.

Nei giorni scorsi una partoriente di Caggiano, infatti, ha subito una isterectomia dopo un taglio cesareo per una grossa emorragia, una situazione complicata ma grazie all’equipe del dirigente medico Francesco de Laurentiis, con le dottoresse Rosanna Palladino e Gabriella Iannuzzi, le ostetriche Rosanna Odore e Nadia Attanasio Nadio. Anestesista Corrado De Martino Corrado la situazione si è risolta per il meglio e la donna – con il bebè in ottime condizioni – è stata dimessa in queste ore.