“Scuola Viva”con il territorio: al “Cicerone” di Sala Consilina la presentazione finale dei progetti scolastici

“La scuola è viva quando cresce con il suo territorio” è questo il titolo della manifestazione finale del programma finanziato della Regione Campania -con fondi POR- ”SCUOLA VIVA”, per quanto riguarda le attività svolte lo scorso anno scolastico. Questo evento finale si è svolto presso l’aula magna dell’ITIS Gerolamo Gatta di Sala Consilina sabato nove novembre, e ha visto la presentazione dei progetti e dei risultati raggiunti da numerosi studenti e studentesse, più di 70, che si sono cimentati insieme ai loro tutor e professori in diverse attività. I progetti svolti sono tre e rispecchiano le tre anime dell’I.I.S. Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina -guidato dalla preside Antonella Vairo- ovvero l’anima umanistica, quella tecnica e quella professionale, coinvolgendo quindi tutte le scuole superiori salesi.

Per il liceo classico, con la professoressa Prisco, è stato realizzato “Journey into English“, un vero e proprio viaggio alla scoperta della lingua inglese. Poi ancora, con le professoresse Colucci e Piciocchi, gli studenti sono stati coinvolti nel progetto “Esploriamo“, grazie al quale hanno intrapreso un viaggio alla scoperta di diversi luoghi tra cui Salerno, Paestum, Matera, Rionero in Vulture, Melfi e Sala Consilina. Nell’ambito tecnico, gli studenti guidati dai professori La Neve e Urciuoli hanno messo in pratica varie nozioni teoriche apprese tra i banchi dell’I.T.I.S realizzando due dispositivi meccatronici che resteranno a scuola come supporto didattico e che rappresentano il risultato del modulo inerente l’innovazione tecnologica. Come sottolineato dalla Preside Vairo: “L’approccio degli studenti a questo tipo di attività è stato estremamente positivo, il progetto “Esploriamo”, per fare un esempio, era destinato a 30 alunni, ma visto l’interesse di molti altri studenti è stato esteso a 70 partecipanti, così come per altri moduli; la risposta da parte dei ragazzi è stata immediata, si sono divertiti e allo stesso tempo hanno migliorato le conoscenze e le competenze in vari ambiti”.