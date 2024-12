La magia de “Li Cangeddi ri Natalu” a Teggiano

Ancora una volta nelle strade, nei vicoli e nelle piazze di Teggiano sono tornati i presepi “Nda li Cangeddi”. L’iniziativa, che negli anni è diventata un appuntamento fisso per i teggianesi, consiste nel realizzare dei presepi, grandi o piccoli che siano, all’interno delle finestre con le grate in modo che siano visibili a tutti. Un modo estroso e fantasioso di addobbare e illuminare la città d’arte del Vallo di Diano. Scovare le decine di presepi, realizzati in modo classico oppure all’uncinetto o, addirittura, con bottiglie di recupero, diventa una sorta di “caccia al tesoro”.

Ma non solo Teggiano. La tradizione de “Li Cangeddi ri Natalu” si è estesa anche alle frazioni del comune ed oltre, fino a raggiungere l’America e la Germania grazie ai teggianesi che vivono all’estero.

Da non perdere poi anche altri due presepi che si possono ammirare a Teggiano nel periodo delle festività natalizie. Il primo è quello allestito all’interno della sede della Pro Loco di Teggiano, realizzato da Giustino Capozzoli, maestro con oltre trent’anni di esperienza nella creazione dei presepi, con la collaborazione di Anselmo Capozzoli che si è occupato degli impianti elettrici. Il secondo, invece, si trova all’interno della Cattedrale “Santa Maria Maggiore”, dove sarà visibile fino al 6 gennaio. Si tratta di un’opera monumentale del giovane e talentuoso artista Cristian Rago, che rappresenta la Campania nella mostra dei 100 presepi in Vaticano.