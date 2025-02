Teggiano: finisce con l’auto in un canale. Paura per un uomo

Momenti di paura per un uomo a Teggiano, nei pressi dell’isola ecologica, nella zona industriale del paese. Un uomo, con la sua auto, Fiat Punto, è finito accidentalmente e per cause in corso di accertamento in un canale che costeggia l’arteria.

L’uomo, un operaio di Sassano che lavora in zona, è uscito autonomamente dall’automobile ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che nel frattempo sono giunti sul posto e che dopo le prime cure lo hanno trasportato in ospedale a Polla per gli accertamenti del caso. Sul posto anche la Polizia Municipale di Teggiano, i Vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed i Carabinieri della locale stazione.