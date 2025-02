Uno studentato nell’ex seminario vescovile di Potenza: avrà 42 posti letto

Uno studentato nei locali dell’ex Seminario Vescovile di Potenza accoglierà 42 posti letto, di cui una trentina riservati agli studenti dell’Università della Basilicata, 12 per l’ostello della musica e altri per una comunità di sacerdoti. Questo progetto, frutto di un protocollo d’intesa firmato oggi tra l’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo e il Comune di Potenza, mira a rispondere alla crescente domanda di alloggi per studenti universitari.

L’accordo, sottoscritto dall’arcivescovo monsignor Davide Carbonaro e dal sindaco Vincenzo Telesca, è finalizzato alla partecipazione al bando Miur “Student Housing e Risorse Pnrr”, con l’obiettivo di creare nuovi posti letto per gli studenti fuori sede. I lavori di ristrutturazione, finanziati dalla Cei per un totale di 1,5 milioni di euro, daranno vita a uno spazio che promuove il diritto allo studio e l’inclusione sociale. Il progetto rappresenta anche un’opportunità per rivitalizzare il centro storico della città e stimolare l’economia locale.

Il vescovo Carbonaro ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, che apre le porte ai giovani nel cuore della città. Il sindaco Telesca ha evidenziato i tre punti chiave dell’intesa: valorizzare il centro storico, rafforzare il progetto “Potenza città dei giovani” e rilanciare le attività commerciali locali.

Attualmente, a Potenza ci sono solo 85 posti letto per studenti fuori sede, a fronte di una domanda di 1.324 posti, facendo di questo progetto una risposta importante alla carenza di alloggi.