Roccadaspide: identificato l’autore dell’abbandono di rifiuti speciali in località Acquaviva

È stato identificato, rintracciato e denunciato l’autore dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti lasciati a Roccadaspide in località Acquaviva, precisamente in via Vocitiello.

L’individuo, un uomo del posto, è stato coinvolto in un procedimento penale, avviato dopo le indagini condotte dal Comando della Polizia Municipale sotto la supervisione del luogotenente Giuseppe Miano.

A fine gennaio, l’uomo, aveva abbandonato rifiuti speciali derivanti dalla demolizione di bagni vicino a un contenitore per la raccolta degli abiti usati, invece di smaltirli correttamente tramite ditte specializzate.

Gli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide, dopo aver individuato i rifiuti, hanno prontamente avviato le indagini, avvalendosi delle immagini dei dispositivi di videosorveglianza, che si sono rivelate fondamentali per risalire all’autore del gesto. Dai filmati, si vede chiaramente l’uomo, arrivato con il suo veicolo abituale, avvicinarsi al cassonetto degli abiti usati di Acquaviva, depositare i rifiuti speciali, risalire in auto e allontanarsi.