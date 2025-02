Frana nei pressi del viadotto “Fortunato” sulla Sinnica. L’assessore Pepe: “Monitoraggio in corso”

“Stiamo monitorando il dissesto franoso in corrispondenza del viadotto ‘Fortunato’, sulla statale Sinnica nel territorio di Senise, per raccogliere dati e misurazioni utili a valutare interventi di contenimento dello smottamento. Anas ha già programmato operazioni di alleggerimento del fronte della frana, mentre la Regione pianificherà le necessarie azioni affinché il tratto stradale resti percorribile in sicurezza”. Così ha dichiarato Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata.

Nel frattempo, Anas ha annunciato che entro il prossimo mese di marzo procederà con la rimozione del materiale accumulato in corrispondenza dell’opera, a causa di una frana originatasi 500 metri prima della statale, in un’area non sotto la sua competenza.

Inoltre, è stato già finanziato l’esecuzione di sondaggi e approfondimenti tecnici per la progettazione di un intervento più ampio a difesa del viadotto, lavori che prenderanno il via in primavera. Anas, nel frattempo, continua a monitorare le condizioni dell’infrastruttura per garantire, come fino ad oggi, la transitabilità della statale.