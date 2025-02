Al via il piano di riqualificazione degli ospedali di Melfi e Villa d’Agri

Al via il programma di riqualificazione edilizia e tecnologica degli ospedali ‘San Pio da Pietrelcina’ di Villa d’Agri e ‘San Giovanni di Dio’ di Melfi per il miglioramento delle strutture sanitarie. Il piano, finanziato anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), si pone l’obiettivo di rendere questi due presidi ospedalieri più moderni, accessibili e sostenibili.



Gli interventi previsti per l’ospedale di Villa d’Agri includono, oltre ad una nuova collocazione del Cup, un’ ampia sala d’attesa e area accoglienza, una nuova area prelievi, con spazi dedicati alla raccolta e refertazione, uno studio medico e una medicheria.

Per l’ospedale di Melfi, invece, il progetto si concentra sulla sostenibilità e sulla sicurezza strutturale, con la demolizione e ricostruzione dell’edificio A, nuovi reparti di degenza per Medicina generale, Chirurgia generale, Ostetricia e Ginecologia, e Pediatria, con una dotazione complessiva di 70 posti letto.



Interventi che si inseriscono in una visione più ampia di modernizzazione della rete ospedaliera, perché come ha specificato l’assessore Latronico “Non si tratta solo di un miglioramento strutturale, ma di un cambiamento che incide direttamente sulla qualità dell’assistenza. L’obiettivo è garantire cure sempre più efficienti, sicure e accessibili per tutti i cittadini”.