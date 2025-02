Bobine cadono da un tir a Battipaglia: traffico in tilt sull’A2 del Mediterraneo

Un Tir ha perso il suo carico, composto da bobine di cavi elettrici, mentre stava per entrare in autostrada, l’ A2 del Mediterraneo, a Battipaglia. Fortunatamente, gli automobilisti in transito sono riusciti a evitare il camion e le bobine, evitando incidenti. Tuttavia, l’incidente ha causato un notevole rallentamento del traffico, con una lunga fila di veicoli in direzione Salerno. Sul posto sono intervenuti prontamente il personale Anas e gli agenti della polizia stradale di Eboli, che hanno messo in sicurezza la zona e deviato il traffico su una sola corsia fino al recupero del carico.