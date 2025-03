Furti e cani randagi a Teggiano: il consigliere D’Elia chiede la convocazione del Consiglio Comunale

In seguito all’escalation di furti e alle aggressioni da parte di cani randagi nel territorio di Teggiano il consigliere comunale indipendente, Conantonio D’Elia, ha fatto richiesta per la convocazione di un consiglio comunale per discutere delle problematiche relative alla sicurezza civica.

Nella PEC indirizzata al presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Forlano, il consigliere chiede di “attivare iniziative volte a rafforzare i diritti e gli interessi delle comunità locali attraverso attività di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione, avendo come fine un’efficacia azione deterrente, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, che può sicuramente realizzarsi con l’implementazione degli strumenti tecnologici idonei a monitorare le aree più a rischio“.

Tra le misure proposte da D’Elia c’è la richiesta di intervento da parte del Prefetto e del Questore di Salerno, nonché del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, affinché venga intensificata la presenza delle Forze dell’ordine sul territorio comunale dando supporto alla Polizia Locale. Secondo il consigliere indipendente è necessario anche migliorare e implementare i sistemi di videosorveglianza di cui è già provvisto il Comune, magari con l’utilizzo di droni che potrebbero rivelarsi utili anche nell’individuare branchi di cani randagi.