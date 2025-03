Il Palazzetto dello Sport di Lauria sarà riqualificato con un finanziamento di 2milioni di euro

Il Palazzetto dello Sport di Lauria, in provincia di Potenza, sarà oggetto di un significativo intervento di riqualificazione, grazie a un finanziamento di 2 milioni e 150 mila euro assegnato dalla Regione Basilicata. L’importo è destinato ai lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento sismico della struttura, con l’obiettivo di renderla più sicura e funzionale per le future generazioni.

Il progetto, che segna una svolta per il comune lucano, prevede un intervento a 360 gradi sulla struttura, partendo dal rafforzamento sismico fino alla ristrutturazione degli spazi interni ed esterni. La Regione Basilicata ha comunicato ufficialmente l’assegnazione dei fondi, che saranno utilizzati per il recupero e la messa in sicurezza del Palazzetto, che da tempo necessita di interventi urgenti.

Il cronoprogramma del progetto, definito in collaborazione con la Regione, prevede che nei prossimi mesi venga affidata la progettazione esecutiva. Successivamente, sarà bandita la gara d’appalto per l’avvio dei lavori, che dovrebbero partire a breve, restituendo così alla comunità una struttura moderna e sicura.

Il sindaco di Lauria, Gianni Pittella, ha voluto condividere la notizia con i cittadini attraverso un videomessaggio. “Il Palazzetto dello Sport di Lauria sarà ricostruito! Nell’accordo appena siglato da Regione e Governo sull’utilizzo dei fondi europei, è previsto il finanziamento di 2 milioni e 150 mila euro. È una risposta doverosa ad una pagina drammatica della storia recente della nostra città, che ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di tutti noi per la perdita di Giovanna Pastoressa” ha dichiarato il sindaco.

Le parole del primo cittadino fanno riferimento a una tragedia che ha segnato profondamente la comunità di Lauria: nel dicembre 2019, una violenta ondata di maltempo causò il crollo di parte della copertura del Palazzetto, provocando la morte di Giovanna Pastoressa, una giovane donna che all’epoca si trovava all’interno della struttura. La tragedia ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva della città, e il progetto di riqualificazione del Palazzetto si configura come una risposta concreta e simbolica a questo dramma.