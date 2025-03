Incendio all’ex Pamafi: i cittadini di Castrocucco di Maratea chiedono interventi urgenti

Dopo il vasto incendio che ha colpito l’area dell’ex azienda florovivaistica PA.MA.FI. a Castrocucco di Maratea, mettendo a rischio diverse abitazioni e aree verdi circostanti si è riaccesa la preoccupazioni della comunità locale, già da tempo alle prese con una situazione di degrado e insicurezza che non trova risposta da parte delle autorità competenti.

Il Comitato Iniziativa Cittadina ha denunciato, in una nota, l’abbandono del territorio, esprimendo la crescente esasperazione dei residenti. Il Comitato sottolinea che il territorio è stato ripetutamente colpito da eventi disastrosi, senza che siano stati messi in atto interventi concreti di ripristino. Tra le emergenze segnalate vi sono il proliferare incontrollato dei cinghiali, la frana del 30 novembre 2022 e i danni causati da un’alluvione, i cui detriti sono ancora presenti e rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica.

“I rischi e i disagi quotidiani sono ormai insostenibili – si legge nel comunicato del Comitato – e sembra che nessuno stia ascoltando le nostre richieste. Il nostro territorio, che potrebbe diventare una risorsa per lo sviluppo di Maratea, è diventato una terra abbandonata e pericolosa”.

L’ex azienda PA.MA.FI., un tempo fonte di occupazione per la zona, è ora vista come una minaccia concreta per la comunità, a causa della mancanza di misure di prevenzione che espongono gli abitanti a continui pericoli.

“Non possiamo più tollerare questo stato di abbandono – conclude il Comitato – chiediamo interventi immediati per mettere in sicurezza il nostro territorio e proteggere le nostre case. La comunità di Castrocucco non può più aspettare”.