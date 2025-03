Incendio in un appartamento a Lavello: provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Potenza con i distaccamenti di Melfi e Palazzo San Gervasio sono intervenuti in località Lavello per l’incendio in un appartamento sito al terzo piano di uno stabile.

I Vigili del Fuoco hanno immediatamente provveduto a far evacuare altri quattro appartamenti dello stabile, mentre si occupavano dello spegnimento dell’incendio, al momento ancora in corso. E’ stato necessario intervenire con due autopompa serbatoio un’autobotte un’autoscala un carro aria e un fuoristrada.

Presenti sul posto anche i Carabinieri e la polizia locale per risalire alle cause che hanno scatenato l’incendio.

Fortunatamente, al momento, non si registrano feriti.