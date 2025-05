Incidente sul raccordo Sicignano-Potenza: si ribalta autoarticolato carico di calce

Alle 13:30 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Potenza sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto al km 41+900 del raccordo Sicignano-Potenza, in direzione del capoluogo lucano.

Un autoarticolato che trasportava calce idrata si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto ha reso necessario l’intervento urgente dei soccorritori per mettere in sicurezza l’area e gestire la possibile dispersione del materiale trasportato. Il mezzo pesante ribaltatosi era partito dalla provincia di Frosinone ed era diretto a Taranto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e del tratto stradale interessato. Il conducente del tir, ferito ma cosciente, è stato trasportato all’ospedale per accertamenti dal personale del 118.

A causa dell’incidente, il tratto di raccordo interessato è attualmente chiuso al traffico per consentire le operazioni di recupero del mezzo e la bonifica della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori dell’ANAS e la Polizia Stradale, che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e regolare la viabilità.