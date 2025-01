Albano Carrisi al Liceo Gropius di Potenza: un incontro tra cultura e musica

Il Liceo statale Walter Gropius di Potenza ha accolto con entusiasmo il celebre cantautore, attore e personaggio televisivo Albano Carrisi, ospite d’eccezione per un incontro all’insegna della musica, della danza e della riflessione. L’evento, svoltosi questa mattina, ha visto la partecipazione di docenti, studenti e rappresentanti istituzionali. L’artista è a Potenza per la presentazione ufficiale del suo libro “Il sole dentro”, edito da Mondadori, in programma per oggi pomeriggio al Teatro Stabile di Potenza e domani a Senise, presso la scuola media locale. L’iniziativa rientra nel progetto culturale “Consiglio e cultura: la casa dei lucani”, promosso dal Consiglio regionale della Basilicata per valorizzare il patrimonio culturale della regione.

A dare il benvenuto all’artista, che nel corso della sua carriera ha conquistato anche il pubblico internazionale, sono stati il dirigente Prospero Armentano, il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo, rappresentanti istituzionali regionali, la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Claudia Datena, la componente dell’Ufficio scolastico regionale Barbara Coviello e 200 studenti delle classi quarte e quinte dell’istituto.

L’evento è stato impreziosito dall’esibizione del Coro e dell’Orchestra del Liceo Musicale, che hanno eseguito l’inno ufficiale dell’istituto dal titolo “L’albero della vita”, e due celebri brani di Albano, “Felicità” e “Nel sole”, accompagnati dalle coreografie degli studenti del liceo coreutico. L’incontro si è concluso con un’intervista all’artista che si è mostrato disponibile e coinvolto, rispondendo con entusiasmo alle domande degli studenti.

Durante il dialogo, Albano ha condiviso aneddoti e riflessioni sulla sua carriera, sottolineando l’importanza della determinazione e del sacrificio nel percorso artistico. Ha esortato i ragazzi a inseguire i propri sogni con passione e autenticità, mettendo in guardia dai pericoli della musica artificiale: “La buona musica nasce dopo ore di lavoro e non passa mai di moda.” Complimentandosi con gli studenti per le loro esibizioni, ha dichiarato con emozione: “Siete la potenza di Potenza.”

Il dirigente scolastico Armentano ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà culturali, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Il vicepresidente Chiorazzo, a nome del Consiglio regionale, ha espresso gratitudine per la scelta della Basilicata come tappa della presentazione del libro di Albano, definendola un’opportunità preziosa per entrare in contatto con un’icona della musica italiana. “Con la sua voce potente e inconfondibile – ha affermato – Albano ha segnato la storia della musica, accompagnando intere generazioni.”

Anche Claudia Datena e Barbara Coviello hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa, capaci di offrire ai giovani esempi di impegno e passione, evidenziando come le canzoni di Albano siano diventate colonne sonore di intere generazioni, portatrici di valori profondi.

A conclusione della mattinata, gli studenti delle classi III e V D di arti figurative hanno donato all’artista un ritratto realizzato con la tecnica delle tre matite (trois crayons), raffigurante il suo volto, un omaggio sentito e apprezzato.