Lutto in Cilento per la scomparsa della ballerina del teatro ” Alla Scala” Antonella Luongo

Si è spenta prematuramente la ballerina del teatro Alla Scala di Milano, Antonella Luongo.

Originaria di Cuccaro Vetere, Antonella aveva cominciato a muovere i primi passi di danza proprio nella scuola di danza del teatro milanese, dove entra a far parte nel 1998.

Una carriera all’interno del teatro che le permette di vestire diversi ruoli. Negli anni, la ballerina cilentana è stata protagonista in balletti storici del repertorio classico come “Giselle”, “Il lago dei cigni” e “La Sylphide”. Diretta da coreografi nazionali e internazionali come Nureyev e MacMillan, ma anche contemporanei come Pistoni, Ugo Dell’Ara e Mauro Bigonzetti, i quali apprezzavano le sue doti artistiche e la sua versalità.

Una grande perdita per tutto il teatro Alla Scala, che la ricorda soprattutto per la sua umanità e la grande passione per la danza. Ai messaggi di cordoglio, si aggiunge anche l’amministrazione comunale di Cuccaro Vetere: ” Il suo splendore artistico aveva già brillato intenso sui più illustri palcoscenici della danza internazionale, calcati sin da piccola e conquistati con la tenacia e la passione travolgente che solo uno spirito unico e straordinario sa esprimere.

Si è chiuso per Antonella l’ultimo sipario, ma la ribalta resterà per sempre illuminata dalla sua immensa luce, e la scena rapita dalla sua eleganza e bellezza.

Cuccaro si stringe alla Famiglia Luongo e alla Famiglia Di Spirito, nel dolore straziante che l’ha colpita”.

Per onorare la sua arte, la prima rappresentazione del trittico Kratz/Preljocaj/de Bana, in scena il prossimo venerdì 28 febbraio, sarà dedicata alla sua memoria.