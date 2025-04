Giovanni Allevi a Potenza: un concerto di rinascita e un videoclip che promuove la bellezza della Basilicata

Si è tenuto ieri a Potenza lo spettacolo del pianista Giovanni Allevi presso il cineteatro Don Bosco di Potenza, un appuntamento gratuito organizzato dall’ l’Azienda di promozione turistica della Basilicata. Il Maestro ha incantato il pubblico con il suo spettacolo “Filosofia e Musica: incontro con il Maestro Allevi”. Un evento che ha visto il pianista e compositore italiano alternare performance musicali a riflessioni filosofiche, raccontando la sua vita, le difficoltà e il suo percorso di guarigione. Allevi ha parlato della sua personale trasformazione, trovando nella rilettura dei grandi classici, come l’Iliade, un rimedio alle sue sofferenze fisiche e mentali. Un viaggio interiore che ha portato alla scoperta della cultura come cura, un’esperienza di umanità che abbraccia la fragilità e trasforma il dolore in bellezza.

Il concerto, che ha avuto un forte impatto emotivo sul pubblico, rientra in un progetto di valorizzazione territoriale promosso dall’Apt Basilicata e in collaborazione con Twister Film e Bizart. Un’iniziativa che intende promuovere la cultura della regione Basilicata, con Potenza e Matera come protagoniste di questo progetto di rinascita. Un’umanità rinnovata e una nuova visione del mondo sono i temi al centro della filosofia di Allevi, che nella sua musica e nei suoi pensieri riesce a infondere un soffio di speranza.

Proprio durante il concerto, è stato annunciato che Giovanni Allevi, grazie alla collaborazione con l’Apt Basilicata, registrerà un videoclip e un documentario che avranno come sfondo la suggestiva Potenza e la storica Matera. Questo progetto, che vedrà la luce nei prossimi giorni, è destinato a diventare un importante strumento di promozione internazionale per la Basilicata, celebrando i paesaggi unici di queste città lucane.

Il videoclip, legato al brano “Nostalgia”, estratto dall’opera “MM22” di Allevi, sarà girato principalmente al Teatro Francesco Stabile di Potenza, mentre le riprese per il documentario si estenderanno nei suggestivi scenari di Matera e nei suoi dintorni. Il produttore Giovanni Amico ha spiegato che questo progetto segna simbolicamente un momento di rinascita per il Maestro, dopo le sue difficoltà di salute, e rappresenta un’importante occasione per mettere in luce la bellezza della Basilicata, spesso meno conosciuta a livello internazionale.

L’APT Basilicata, con la direttrice Margherita Sarli, ha sottolineato che questo progetto rappresenta una grande opportunità per la regione, che potrà beneficiare della visibilità globale portata dal talento di Allevi. Le riprese, previste per il 13 e 23 aprile, segneranno così l’inizio di una nuova fase per la promozione della regione, che si fa conoscere attraverso il genio e la sensibilità di uno dei più grandi artisti italiani.

Il concerto e il futuro videoclip sono esempi concreti di come arte e cultura possano essere utilizzate per valorizzare un territorio, per raccontare storie di rinascita e speranza, e per dare visibilità a luoghi di straordinaria bellezza come Potenza e Matera.