A Velia “Dai gelsi al digitale”. Il parco archeologico presenta la nuova app e valorizza il ruolo del gelso

“Dai gelsi al digitale: Velia tra natura e innovazione”. È questo il titolo dell’evento in programma per venerdì 6 giugno presso il Parco Archeologico di Velia. L’iniziativa si presenta come l’occasione per raccontare il ruolo del gelso nella tradizione contadina, del suo impiego nel ciclo della seta e dell’uso dei frutti nella cucina popolare. La giornata prevede un’attività di raccolta dei gelsi, una visita tematica alla scoperta degli alberi dell’area archeologica, un laboratorio creativo di pittura per ragazzi e la degustazione di piatti tipici realizzati con i frutti raccolti.

È da ricordare, inoltre, che il 6 giugno segna anche il debutto della nuova app digitale del Parco archeologico di Velia, che rappresenta un importante passo avanti nel progetto di valorizzazione tecnologica avviato dal Parco e che già vede attiva l’applicazione dedicata al sito di Paestum. Pensata per offrire un’esperienza di visita ancora più coinvolgente e personalizzata, l’app propone un sistema di narrazione geolocalizzata che accompagna i visitatori lungo il percorso, ricostruendo la storia di Velia attraverso le sue diverse fasi. I contenuti presenti sull’app sono disponibili in sei lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese) e in Lingua Italiana dei Segni (LIS), per garantire un’esperienza inclusiva, aperta a tutti e ricca di approfondimenti storici.

Per chi volesse partecipare all’esperienza, l’appuntamento è alle 10:00 presso la biglietteria del Parco Archeologico di Velia. Si inizierà alle 10:30 con una visita tematica sui grandi alberi di Velia a cura dell’agronomo Luigi Vicinanza. Alle 11:30, poi, presentazione dell’app digitale e un laboratorio di pittura creativa per ragazzi. Alle 13:00 spazio alla degustazione di prodotti a base di gelsi. Alle 14:00, infine, visita allo scavo sull’acropoli di Velia.

L’iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso ai Parchi e nell’abbonamento Paestum&Velia.